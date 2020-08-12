Британія відмовиться від положень проєкту про внутрішній ринок, що порушували угоду про Brexit
Як пише "Європейська правда", про це свідчить спільна заява, оприлюднена після зустрічі співголів спільного комітету Британії та ЄС - британського міністра Майкла Гоува з віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем.
Зустріч посадовців відбулася 7 грудня у Брюсселі, паралельно з перемовинами щодо торгової угоди після Brexit. Ці домовленості, що не пов'язані з перемовинами про торгівлю, мають забезпечити безпроблемне функціонування угоди про вихід Британії з ЄС після завершення перехідного періоду 1 січня 2021 року.
У спільному комюніке Гоув і Шефчович заявили про "згоду в принципі щодо усіх питань, зокрема протоколу щодо Ірландії та Північної Ірландії" - який має зберегти "прозорий" кордон між двома частинами острова і після виходу Британії з ЄС.
Принципової згоди вдалося досягти щодо таких питань як прикордонний контроль для перевірки товарів, постачання медикаментів, постачання охолодженого м’яса та інших продуктів, а також роз’яснення правил державної допомоги бізнесу згідно з умовами протоколу та представництво в арбітражах для врегулювання спорів.
"З огляду на ці спільно погоджені рішення, Британія вилучить положення 44, 45 та 47 із закону про внутрішній ринок та не включатиме подібних положень у проєкт щодо оподаткування", - йдеться у комюніке.
Раніше Брюссель почав готуватися до судового позову проти Британії через ці пропозиції.
Нагадаємо, що Франція заявила, що не жертвуватиме своїми рибалками заради угоди з Британією
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