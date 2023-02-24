Британія ввела нові санкції проти рф, у тому числі вони стосуються атомної галузі

Вони включають заборону на експорт усіх товарів, які росія використовувала на полі бою в Україні. Також санкції стосуються "Росатому", "Газпрому" та "Ростеху".

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Згідно із заявою Міністерства закордонних справ в п'ятницю, 24 лютого, скоординовані міжнародні санкції та торговельні заходи будуть спрямовані на запчастини для літаків, радіообладнання та електронні компоненти.

Зокрема під санкції потрапили топ-менеджери російської державної атомної енергетичної компанії "Росатом", а також керівники двох найбільших російських оборонних компаній, чотирьох банків та інші представники російської еліти. Також санкції накладено на чотири банки, включно з МТС.

Також санкції посилюють тиск на російську еліту. Зокрема в список потрапили:

- Маттіас Варніг – близький друг путіна, генеральний директор "Північного потоку-2", а раніше член правління російських енергетичних компаній "Транснефть" і "Роснефть".

- Любов Кабаєва - мати колишньої російської гімнастки і депутата Держдуми Аліни Кабаєвої, яка нібито має близькі особисті стосунки з Путіним. Повідомляється, що сім'я Кабаєвої володіє нерухомістю в росії на мільйони фунтів

- Олексій Дюмін - колишній головний охоронець путіна, який зіграв ключову роль в анексії Криму. Дюмін брав активну участь у підтримці російських військових в Україні, включаючи запуск та підтримку школи підготовки безпілотників для російських військ

- Олексій Козак, син колишнього віце-прем'єра та соратника путіна Дмитра Козака

- 20 керівників "Газпрому" та "Аерофлоту", включаючи голову "Газпрому" та колишнього прем'єр-міністра росії Віктора Зубкова та двох чинних міністрів росії.

Санкції передбачають замороження активів, яке забороняє будь-якому громадянину Сполученого Королівства або будь-якому бізнесу у Сполученому Королівстві мати справу з будь-якими коштами чи економічними ресурсами, якими володіє, утримує або контролює призначена особа.

Також фізичним особам із списку заборонено в’їзд або перебування у Сполученому Королівстві.

Також запроваджені обмеження визнають кримінальним злочином політ або посадку будь-якого російського літака у Великій Британії та надають уряду повноваження вилучати літаки, що належать російським фізичним та юридичним особам, із реєстру повітряних суден Великої Британії, навіть якщо особа, на яку поширюються санкції, не перебуває на борту. російським кораблям також заборонено заходити в порти Великобританії.

В МЗС Великої Британії зазначили, що за даними розвідки дефіцит комплектуючих у росії внаслідок санкцій уже, ймовірно, впливає на її здатність виробляти обладнання для експорту.

"Сьогоднішні заходи завдадуть їм ще більшої шкоди, підриваючи військову машину путіна, якій уже доводиться мобілізувати танки радянської епохи", - йдеться в заяві відомства.

Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі підкреслив, що сьогодні Велика Британія накладає санкції на еліти, які керують ключовими галузями промисловості путіна, і зобов’язується заборонити експорт до росії всіх товарів, які росія використовує на полі бою.

Раніше повідомлялось, що Австралія 24 лютого запровадила нові санкції проти росії та пообіцяла додаткову військову допомогу Україні.