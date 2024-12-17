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ПОЛІТИКА

Британія виділяє понад $44 млн для відновлення енергомереж України та посилює санкції проти росії

17 грудня 2024, 15:01
Британія виділяє понад $44 млн для відновлення енергомереж України та посилює санкції проти росії
Фото: з вільних джерел
Стармер вважає, що "Україні потрібні всі можливості, які вона може отримати".

Велика Британія виділила екстрену підтримку в розмірі 35 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб допомогти Україні відновити енергетичну мережу. Країна також вводить нові санкції проти рф, зокрема, у підсанкційний список потрапили 20 суден її тіньового флоту.

Про це повідомив премʼєр-міністр країни Кір Стармер, йдеться на сайті уряду.

З нової фінансової допомоги 20 мільйонів фунтів стерлінгів витратять, щоб забезпечувати надзвичайні потреби в енергії, а також підтримувати життєво важливі ремонти в мережі електропередач і забезпечувати додаткові потужності для виробництва електроенергії та критичного захисту енергетичної інфраструктури.

Йдеться про проєкт з виробництва додаткових 20 МВт електроенергії, яких буде достатньо, щоб забезпечити електроенергією до 20 тисяч будинків.

Інші 15 мільйонів фунтів стерлінгів підуть на гуманітарну допомогу. З них 5 мільйонів отримає ЮНІСЕФ.

Ще 10 мільйонів фунтів стерлінгів нададуть Управлінню Верховного комісара ООН, щоб забезпечити понад 21 тисячу сімей наборами для швидкого обігріву, ремонтом житла та додатковими грошовими виплатами на зиму і генераторами. Ці кошти також витратять, щоб облаштувати колективні центри, де живуть внутрішньопереміщені громадяни.

Кір Стармер також відвідає британські війська, які служать на кордоні з росією, після того, як заявив, що Україна потребуватиме більше фінансування і можливостей, інформує The Guardian.

"Україні потрібні всі можливості, які вона може отримати, тому я думаю, що всі ми надали Україні більше можливостей у вигляді обладнання. Було зібрано багато грошей, але потрібно більше", — зазначив Стармер.

Стармер також обговорив економічні аргументи на користь подальшої підтримки України.

"Обґрунтувати важливість України, подвоїти аргументацію, пов'язати її з кожною з наших країн — що для нас означатиме успіх росії — це дійсно важливе питання, на яке ми повинні відповісти нашим людям, щоб було зрозуміло, чому ми так підтримуємо Україну, чому ми повинні бути разом з нашими союзниками в цьому питанні, чому ми повинні переконатися, що НАТО також має зайняти сильну позицію", — вважає британський прем'єр.

війнаенергетикаБританіясанкціі проти росіїКір СтармерПідтримка Україні

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