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Британія виділить £210 млн для українських АЕС і оголосить нові санкції проти рф

16 червня 2026, 07:56
Британія виділить £210 млн для українських АЕС і оголосить нові санкції проти рф
Фото: з вільного доступу
Заява пролунає під час саміту G7.

Велика Британія оголосить про нові санкції проти росії, спрямовані на її енергетичний сектор та тіньовий флот, а також виділить 210 млн фунтів на забезпечення українських атомних електростанцій паливом протягом наступних двох років.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Там зазначили, що заява пролунає під час саміту G7. Очікується, що британський прем'єр Кір Стармер закличе партнерів по G7 активніше підтримувати Україну, щоб вона могла досягти справедливого та довготривалого миру.

Зокрема, одним з елементів допомоги стане фінансування у розмірі 210 мільйонів фунтів стерлінгів. Ці кошти дозволять британській компанії Urenco постачати збагачений уран українському державному оператору атомної енергетики Енергоатом.

Крім того, у вівторок, 16 червня, очікується оголошення нового великого пакета санкцій проти росії. Вони будуть спрямовані на кілька ключових напрямків російської військової діяльності.

Зокрема, санкції торкнуться суден тіньового флоту та фінансових схем, які використовуються для обходу західних обмежень і закупівлі ресурсів для російського військово-промислового комплексу.

Також Велика Британія, ймовірно, стане першою країною, яка введе санкції проти низки суден, що перевозять російський скраплений природний газ (LNG), який уже перебуває під санкційними обмеженнями, йдеться на сайті.

Після ухвалення нового пакета загальна кількість російських суден, пов’язаних із тіньовим флотом та перевезенням російського LNG, що перебувають під британськими санкціями, перевищить 600.

Нові обмеження також мають викрити та заблокувати діяльність мережі, яка таємно закуповує західні технології для потреб російської армії. Крім того, під санкції можуть потрапити компанії та посередники з третіх країн, які допомагають росії обходити фінансові обмеження та переміщувати кошти через міжнародну систему.

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