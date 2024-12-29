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ПОЛІТИКА

Британія виділить майже 11 млн фунтів на підтримку переслідування російських воєнних злочинців в Україні

29 грудня 2024, 13:14
Британія виділить майже 11 млн фунтів на підтримку переслідування російських воєнних злочинців в Україні
Фото: з вільного доступу
Фінансування надається на додаток до 225 млн фунтів стерлінгів, оголошених урядом в середині грудня.

Велика Британія пообіцяла надати Україні майже 11 млн фунтів стерлінгів, щоб допомогти притягнути російських воєнних злочинців до відповідальності за звірства, скоєні під час вторгнення путіна в Україну.

Міністерство оборони Британії оголосило сьогодні, 29 грудня, що виділить органам влади, в тому числі Генеральній прокуратурі України, 4,5 млн фунтів стерлінгів на підтримку українського документування, розслідування та судового переслідування воєнних злочинів.

Про це повідомляє The Telegraph.

Це фінансування є додатковим до ширшої допомоги у розмірі 225 млн фунтів стерлінгів, оголошеної міністром оборони Джоном Гілі під час візиту в Україну в середині грудня, яка включає гроші на нові катери та морські безпілотники, системи протиповітряної оборони та технології боротьби з безпілотниками.

"На початку 2025 року рішучість Великої Британії щодо посилення підтримки України залишається непохитною", — зазначив Гілі.

Раніше уряд пообіцяв виділити 6,2 млн фунтів стерлінгів на допомогу в переслідуванні воєнних злочинів. Більшу частину коштів було надано Консультативній групі з питань найтяжчих міжнародних злочинів (ACA), спільній ініціативі Великої Британії, США та Європейського Союзу.
Підтримка Українізлочини рфБританіявійна

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