Британія виключила ізраїльський уряд із оборонної виставки через бойові дії в Газі

29 серпня 2025, 18:43
Міністерство оборони Ізраїлю заявило, що рішення Великої Британії щодо цьогорічного заходу "вносить політичні міркування, абсолютно недоречні для професійної виставки оборонної промисловості".

Уряд Великої Британії заявив, що жодну ізраїльську урядову делегацію не запросять на всесвітню оборонну виставку в Лондоні 9—12 вересня. Причиною є продовження бойових дій у Секторі Гази.

Про це пише BBC.

"Рішення ізраїльського уряду про подальшу ескалацію військової операції в Газі є неправильним. В результаті ми можемо підтвердити, що жодна делегація ізраїльського уряду не буде запрошена на DSEI UK 2025", – заявив речник уряду Великої Британії.

DSEI – це флагманська оборонна виставка Великої Британії, яка проводиться кожні два роки в лондонських доках, і на якій сотні оборонних компаній з усього світу демонструють свою військову техніку та технології. Її підтримує уряд, який також запрошує іноземних посадовців на зустріч.

Міністерство оборони Ізраїлю заявило, що рішення Великої Британії щодо цьогорічного заходу "вносить політичні міркування, абсолютно недоречні для професійної виставки оборонної промисловості". Там назвали цей крок "навмисним і прикрим актом дискримінації" та заявили, що відкликають свою участь і не створюватимуть національний павільйон.

Але міністерство заявило, що ізраїльські промислові підприємства, які вирішать взяти участь, отримають його «повну підтримку». Окремим ізраїльським оборонним фірмам все ще дозволять брати участь у виставці.

Лідери Великої Британії стали більш відверто виступати проти дій Ізраїлю в Газі, включаючи нещодавній план розширення війни та захоплення міста Газа.

"Повинно бути дипломатичне рішення, щоб припинити цю війну зараз, з негайним припиненням вогню, поверненням заручників та збільшенням гуманітарної допомоги народу Гази", – заявив речник уряду Великої Британії 29 серпня.

ІзраїльСектор ГазиоборонаБританія

Більше публікацій

