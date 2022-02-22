НОВИНИПрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловився за перенесення фіналу Ліги чемпіонів, який має відбутися у травні у Санкт-Петербурзі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британія вимагає перенести фінал Ліги чемпіонів з Росії
У мене серйозні побоювання з приводу спортивних заходів, які мають відбутися в Росії, таких як фінал Ліги чемпіонів, і я обговорюватиму це з відповідними керівними органами
Фото: transkarpatia.net
Про це він сказав депутатам у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Джонсон зазначив, що "немає шансів провести футбольний турнір у Росії, яка вторгається у суверенні країни".
Міністр культури Великої Британії Надін Дорріс заявила, що Владіміру Путіну не можна дозволяти "експлуатувати" такі події, як фінал Ліги чемпіонів, для узаконення вторгнення в Україну.
"У мене серйозні побоювання з приводу спортивних заходів, які мають відбутися в Росії, таких як фінал Ліги чемпіонів, і я обговорюватиму це з відповідними керівними органами", — сказала вона.
"Ми не дозволимо президенту Путіну використати події на світовій арені для узаконення свого незаконного вторгнення в Україну", - додала Дорріс.
Раніше у вівторок Британія ввела санкції проти п’яти російських банків і трьох російських олігархів через визнання Росією "незалежності" ОРДЛО.
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22 02 2022 17:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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