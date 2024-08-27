Британія витратить $13,9 млн на підготовку портів до нових перевірок на кордоні з ЄС

Через більш ніж чотири роки після офіційного виходу Британії з ЄС Євросоюз повинен цієї осені запровадити цифрову прикордонну систему, відому як система в'їзду і виїзду (EES), яка усуне необхідність ручного сканування паспортів.

Британія витратить 10,5 млн фунтів стерлінгів ($13,9 млн), щоб допомогти портам підготуватися до перевірок безпеки громадян Великої Британії, які в'їжджають до Європейського Союзу після Brexit, і зменшити ризик виникнення черг і збоїв.

Про це повідомляє Reuters.

Через більш ніж чотири роки після офіційного виходу Британії з ЄС Євросоюз повинен цієї осені запровадити цифрову прикордонну систему, відому як система в'їзду і виїзду (EES), яка усуне необхідність ручного сканування паспортів.

Нові правила вимагатимуть від людей, які подорожують з Великої Британії та інших країн, що не є членами ЄС, реєструватися на кордоні, що включає сканування обличчя та зняття відбитків пальців, створення цифрового запису, який пов'язує проїзний документ з особистістю людини за допомогою біометричних даних.

Новий лейбористський уряд Британії за кілька тижнів після вступу на посаду в липні попередив, що країна недостатньо підготовлена до нових перевірок і що збої є ймовірними.

Фінансування допоможе портам впровадити необхідні технології, а також завершити такі роботи, як встановлення кіосків, набір і навчання персоналу для підготовки до запровадження перевірок, заявили в уряді.

"Хоча перевірки EES стануть значною зміною на кордоні ЄС, ми наполегливо працюємо з Європейською комісією, країнами-членами та портами, щоб забезпечити належну підготовку та мінімізувати будь-які перебої для британців, які подорожують до Європи", – сказала Сіма Малхотра, міністерка з питань міграції та громадянства Великої Британії.

Порт Дувр, Eurotunnel у Фолкстоні та Eurostar на станції Сент-Панкрас у Лондоні отримають по 3,5 мільйони фунтів стерлінгів.

Британія проголосувала за вихід з ЄС у 2016 році і офіційно вийшла з Євросоюзу 31 січня 2020 року, хоча і залишилася на єдиному європейському ринку до 2021 року.