Британія з серпня забороняє імпорт російського вугілля, нафти – з 31 грудня

Поправка забороняє імпорт нафти та нафтопродуктів, вугілля та вугільної продукції та золота, а також придбання, постачання та доставка, прямо чи опосередковано, цих товарів

Велика Британія оголосила про запровадження санкцій на імпорт нафти та вугілля з Росії.

Про це йдеться у документі, опублікованому на сайті британського уряду.

Так, заборона на імпорт вугілля набуде чинності 10 серпня, на імпорт нафти - 31 грудня. Також із 21 липня вводиться заборона на постачання золота з РФ.

"Поправка забороняє імпорт нафти та нафтопродуктів, вугілля та вугільної продукції та золота, а також придбання, постачання та доставка, прямо чи опосередковано, цих товарів", - йдеться у заяві.

Крім того, забороняється надання технічної допомоги, фінансових послуг та посередницьких послуг для цих товарів.

Нагадаємо, посли країн-членів Європейського Союзу схвалили сьомий пакет санкцій проти РФ, він вступить в дію 21 липня.