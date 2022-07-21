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Британія з серпня забороняє імпорт російського вугілля, нафти – з 31 грудня

Поправка забороняє імпорт нафти та нафтопродуктів, вугілля та вугільної продукції та золота, а також придбання, постачання та доставка, прямо чи опосередковано, цих товарів
Велика Британія оголосила про запровадження санкцій на імпорт нафти та вугілля з Росії.
Британія з серпня забороняє імпорт російського вугілля, нафти – з 31 грудня Фото: з вільного доступу
Про це йдеться у документі, опублікованому на сайті британського уряду.
 
Так, заборона на імпорт вугілля набуде чинності 10 серпня, на імпорт нафти - 31 грудня. Також із 21 липня вводиться заборона на постачання золота з РФ.
 
"Поправка забороняє імпорт нафти та нафтопродуктів, вугілля та вугільної продукції та золота, а також придбання, постачання та доставка, прямо чи опосередковано, цих товарів", - йдеться у заяві.
 
Крім того, забороняється надання технічної допомоги, фінансових послуг та посередницьких послуг для цих товарів.
 
Нагадаємо, посли країн-членів Європейського Союзу схвалили сьомий пакет санкцій проти РФ, він вступить в дію 21 липня.
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21 07 2022 13:18
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