Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Британія ввела санкції проти росіян через депортацію українських дітей

03 вересня 2025, 16:09
Британія ввела санкції проти росіян через депортацію українських дітей
Це відповідь на численні свідчення про порушення прав дитини.

Уряд Великої Британії запровадив санкції проти осіб та організацій, причетних до примусової депортації, індоктринації та мілітаризації українських дітей. 

Про це йдеться в офіційній заяві британського уряду.

3 вересня Британія ввела санкції проти восьми осіб та трьох організацій, пов'язаних із російською владою, які беруть участь у реалізації політики примусової депортації і виховання дітей на тимчасово окупованих територіях.

Серед санкціонованих – Фонд Ахмата Кадирова, який організовує програми перевиховання українських дітей та підлітків із мілітаристським ухилом. Президентка фонду Аймані Кадирова, мати чеченського лідера Рамзана Кадирова, також потрапила під обмеження.

Також під санкції потрапив Валєрій Майоров, керівник Центру підліткових програм – організації, що спрямовує дітей на тимчасово окупованих територіях проти України, виховуючи в них лояльність до росії.

У пресслужбі британського уряду наголосили, що санкції стали реакцією на дані військової розвідки, які свідчать про системну політику русифікації на окупованих територіях, спрямовану на викорінення української культурної ідентичності.

За повідомленнями ООН, рф запровадила у школах тимчасово окупованих територій російську навчальну програму та мілітаризовані курси, що готують дітей до служби у її збройних силах.

За оцінками, понад 19,5 тисяч українських дітей були примусово переміщені або депортовані до росії чи окупованих територій. Приблизно 6 тисяч із них потрапили до мережі таборів перевиховання.

ремлівська політика примусових депортацій, індоктринації та мілітаризації українських дітей є огидною і демонструє глибину розбещеності, до якої готовий дійти президент путін, щоб знищити українську мову, культуру та ідентичність. Жодна дитина не повинна бути пішаком війни, і саме тому ми притягаємо винних до відповідальності", – прокоментував міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. 

Крім того, британська розвідка заявила, що росія викрадає українських дітей для поповнення своєї армії.

Велика БританіясанкціїРосія

Останні матеріали

Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Політика
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 15:13
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Політика
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 12:49
Україна тримає фронт, росія страждає від ударів по нафтопереробці. ЗСУ поступово ліквідовують котел з росіянами біля Покровська – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна тримає фронт, росія страждає від ударів по нафтопереробці. ЗСУ поступово ліквідовують котел з росіянами біля Покровська – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 07:25
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Політика
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 14:56
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Політика
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 11:51
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Політика
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 07:44
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Політика
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 16:07
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Політика
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 12:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється