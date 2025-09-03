Британія ввела санкції проти росіян через депортацію українських дітей

Це відповідь на численні свідчення про порушення прав дитини.

Уряд Великої Британії запровадив санкції проти осіб та організацій, причетних до примусової депортації, індоктринації та мілітаризації українських дітей.

Про це йдеться в офіційній заяві британського уряду.

3 вересня Британія ввела санкції проти восьми осіб та трьох організацій, пов'язаних із російською владою, які беруть участь у реалізації політики примусової депортації і виховання дітей на тимчасово окупованих територіях.

Серед санкціонованих – Фонд Ахмата Кадирова, який організовує програми перевиховання українських дітей та підлітків із мілітаристським ухилом. Президентка фонду Аймані Кадирова, мати чеченського лідера Рамзана Кадирова, також потрапила під обмеження.

Також під санкції потрапив Валєрій Майоров, керівник Центру підліткових програм – організації, що спрямовує дітей на тимчасово окупованих територіях проти України, виховуючи в них лояльність до росії.

У пресслужбі британського уряду наголосили, що санкції стали реакцією на дані військової розвідки, які свідчать про системну політику русифікації на окупованих територіях, спрямовану на викорінення української культурної ідентичності.

За повідомленнями ООН, рф запровадила у школах тимчасово окупованих територій російську навчальну програму та мілітаризовані курси, що готують дітей до служби у її збройних силах.

За оцінками, понад 19,5 тисяч українських дітей були примусово переміщені або депортовані до росії чи окупованих територій. Приблизно 6 тисяч із них потрапили до мережі таборів перевиховання.

"кремлівська політика примусових депортацій, індоктринації та мілітаризації українських дітей є огидною і демонструє глибину розбещеності, до якої готовий дійти президент путін, щоб знищити українську мову, культуру та ідентичність. Жодна дитина не повинна бути пішаком війни, і саме тому ми притягаємо винних до відповідальності", – прокоментував міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Крім того, британська розвідка заявила, що росія викрадає українських дітей для поповнення своєї армії.