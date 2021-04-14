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Британія збирається відреагувати на процедуру ЄС через угоду про Brexit до середини травня

Британія домовилася з ЄС про те, що відреагує на початку проти неї процедуру за невиконання частини угоди про Brexit до середини травня.
Британія збирається відреагувати на процедуру ЄС через угоду про Brexit до середини травня Фото: 2ВМ

Про це заявила речниця уряду Британії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Нагадаємо, у березні Євросоюз почав юридичну процедуру проти Британії через те, що Лондон в односторонньому порядку змінив торгові вимоги щодо Північної Ірландії. У Брюсселі назвали це порушенням угоди про Brexit. 

Йдеться про продовження перехідного періоду до початку перевірок товарів, які ввозяться до Північної Ірландії, щоб спростити їхній рух. 

"Згідно з прецедентами, які типово дозволяють давати відповідь на таку процедуру протягом 2 місяців, ми домовилися з ЄС про те, що надамо відповідь на офіційний лист до середини травня. Ми чітко повідомили, що заходи, яких було вжито, є законними і є частиною прогресивного і добропорядного виконання протоколу щодо Північної Ірландії", - цитує агентство речницю уряду. 

З моменту фінального виходу Британії з ЄС та єдиного ринку з 1 січня 2021 року, у супермаркетах Північної Ірландії іноді виникають проблеми зі своєчасними поставками продуктів. Уряд Британії відклав також початок перевірок посилок і тварин. 

Проблеми виникли через те, що за умовами Brexit Північна Ірландія фактично залишиться у "єдиному ринку" ЄС і контролю між нею та Республікою Ірландія не буде. Натомість митний контроль відбуватиметься між Північною Ірландією та рештою Британії.  

На практиці це призвело не лише до труднощів з поставками, але й загострило невдоволення юніоністів у Північній Ірландії.

Нагадаємо, що Єврокомісія почала процедуру проти Британії за невиконання угоди щодо Brexit

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14 04 2021 15:57
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