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Британська розвідка назвала наслідки для росії удару по корвету "Аскольд" у Керчі

07 листопада 2023, 10:55
Британська розвідка назвала наслідки для росії удару по корвету
Фото:krymr.org
Корвет "Аскольд", спущений на воду 2021 року, до складу Військово-морського флоту росії не входив.

росія, ймовірно розглядає можливість передислокації своїх суден після атаки на завод "Залив" у Керчі.

Про це повідомляють в міністерстві оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки.

Розвідники нагадують, що новозбудований російський корвет військово-морських сил ймовірно отримав суттєві пошкодження під час ураження корабельного заводу "Залив" у Керчі в окупованому Криму 4 листопада 2023 року.

 

Підтвердження удару є як в українських, так і в російських джерелах.

Зазначається, що корвет "Аскольд" класу "Каракурт", спущений на воду 2021 року, до складу Військово-морського флоту росії не входив. Сам інцидент стався далі на схід у Криму, ніж більшість попередніх ударів дальньої дії, про які заявляла Україна.

"Здатність України завдати шкоди кримській суднобудівній інфраструктурі, ймовірно, змусить росію розглянути можливість передислокації далі від лінії фронту, затримуючи постачання нових суден", – заявили у розвідці Британії.

Нагадаємо, що 4 листопада управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ повідомило про ураження об'єктів морської та портової інфраструктури суднобудівного заводу "Залив" у Керчі. Було уражено ракетний корабель "Аскольд".

британська розвідкавійна в Україніросія окупанти

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