Британська розвідка оцінила рівень боєздатності військових рф, які пройшли навчання в білорусі

росія, ймовірно, завершила підготовку 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії в Білорусі, яка проходила навчання з осені 2022 року.

Британська розвідка оцінила рівень боєздатності підготовлених російських військових у білорусі.

Більшість особового складу 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії повернулася до росії, після чого майже напевно буде знову задіяна у війні проти України.

2-га гвардійська мотострілецька дивізія рф входить до складу 1-ї гвардійської танкової армії Росії і зазнала значних втрат на початкових етапах війни.

За даними Міноборони Британії, зараз вона складається переважно з мобілізованих військовослужбовців, які експлуатують стару техніку, зняту з озброєння. ЇЇ боєздатність, ймовірно, буде обмеженою, попри кілька тижнів навчання, вважають аналітики.

"Існує реальна можливість того, що інші російські військові підрозділи проходять ротацію в Білорусі для аналогічної підготовки, і що рф продовжить використовувати цю модель для відновлення і підготовки підрозділів, щоб підтримувати свої сили в Україні", - заявила британська розвідка.

За даними ГУР, на території білорусі перебувають майже шість тисяч військових рф. У розвідці попереджають, що нагнітання істерії довкола можливого вторгнення в Україну з боку білорусі є російською інформаційно-психологічною операцією. Такий сценарій можливий, але наразі малоймовірний.

Нагадаємо, що у рф применшують значення поставок Україні західних танків.