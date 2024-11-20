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Британська розвідка оцінила стан Чорноморського флоту рф на 1000-й день війни

20 листопада 2024, 13:59
Британська розвідка оцінила стан Чорноморського флоту рф на 1000-й день війни
Фото: AFP/GETTY IMAGES
До повномасштабного вторгення Чорноморський флот рф мав велику перевагу над ВМС України.

Розвідка при міноборони Британії зазначила, що успішні дії України проти Чорноморського флоту рф призвели до знищення близько 20% великих суден включно з флагманом і змусили забиратися у східну частину акваторії, але ЧФ рф все ще відіграє роль у підтримці наземних операцій.

Про це йдеться в щоденному звіті в соцмережі X (Twitter)

Розвідка пише, що до початку повномасштабної війни в росії майже точно вважали ЧФ рф складовою стратегічних морських спроможностей, а за три роки війни флот зазнав чималих втрат через успішні операції України. 

До війни Чорноморський флот рф мав велику перевагу над ВМС України, але після 24 лютого Україна знищила чи суттєво пошкодила близько 25% великих військових кораблів, які росія завела у Чорне море, у тому числі потопила флагман – крейсер "Москва", який хизувався своєю ППО. 

Через українські атаки Чорномоському флоту рф довелося виводити усі найважливіші судна з історичної бази в окупованому Севастополі до Новоросійська, та відповідно адаптувати свою діяльність, констатує розвідка. 

"Попри те, що діяльність Чорноморського флоту пф зараз обмежується східною частиною акваторії Чорного моря, він зберігає спроможність завдавати далекобійних ударів по території України, підтримуючи наземні операції", – йдетьс в огляді.

 
розвідкавійна в Українічорноморський флот рф

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