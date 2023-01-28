Британська розвідка підрахувала кількість жертв серед росіян в Макіївці в новорічну ніч

Більшість було вбито або вони зникли безвісти

300 російських військових загинули під час удару по розміщенню військ у Макіївці 1 січня 2023. Більшість, швидше за все, були вбиті або зникли безвісти, а не поранені, йдеться в звіті британської розвідки.

Після удару міністерство оборони росії публічно визнало, що зазнало втрат, заявивши про 89 убитих.

Російські офіційні особи, ймовірно, оцінили, що уникати коментарів було неможливим через критику російського командування щодо інциденту.

Різниця між кількістю втрат, яку визнала Росія, та ймовірною справжньою загальною кількістю підкреслює присутність дезінформації в російських публічних оголошеннях.

Зазвичай це відбувається через поєднання навмисної брехні, дозволеної вищим керівництвом, і передачі неточних звітів нижчими посадовими особами, які прагнуть применшити свої недоліки.

Нагадаємо, в новорічну ніч ЗСУ завдали удару по будівлі ПТУ в Макіївці Донецької області, яка була переобладнана під казарму.