ПОЛІТИКА НОВИНИРосійські БТРи розташовані за 60 метрах від 5-го реактора Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британська розвідка повідомляє, що російські БТРи розташовані за 60 метрів від п'ятого реактора ЗАЕС
росія готова використовувати будь-яку українську військову активність поблизу ЗАЕС у пропагандистських цілях
Фото: twitter.com/DefenceHQ
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у черговому зведенні на основі розвідданих, пише УНН.
"На початку березня російські сухопутні війська штурмували та захопили Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС). 21 серпня 2022 року знімки показали, що росія зберегла посилену військову присутність на об'єкті, а бронетранспортери було розгорнуто в межах 60 метрів від реактора номер п'ять", - повідомили у британській розвідці.
У МО Британії зазначають, що "російські війська, ймовірно, намагалися приховати машини, припаркувавши їх під підвісними трубами та містками".
Британська розвідка припускає, що "росія готова використовувати будь-яку українську військову активність поблизу ЗАЕС у пропагандистських цілях".
МО Британії виділяє кілька основних ризиків для безпеки роботи реакторів: "Поки росія продовжує військову окупацію ЗАЕС, основними ризиками для експлуатації реактора, ймовірно, залишаться збої у роботі систем охолодження реакторів, пошкодження резервного джерела живлення або помилки працівників, які працюють під тиском".
Нагадаємо, що періодичні обстріли Запорізької АЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.
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