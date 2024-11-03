Британська розвідка: сили рф і КНДР зіткнуться з труднощами оперативної сумісності

Частину північнокорейських військ в росії вже перекинули у Курську область.

Північна Корея перекинула до росії порядка 10 тисяч військ, але на війні проти України вони можуть зустрітися з низкою проблем.

Про це повідомляє Міноборони Британії в соцмережі X (Twitter).

"Для росії військова підтримка КНДР в її війні проти України, дуже ймовірно, була основною рушійною силою партнерства і до цього часу була зосереджена навколо постачання зброї Північній Кореї. Натомість КНДР отримала міжнародну підтримку високого рівня від росії і знайшла торговельного партнера, готового порушити санкції", - йдеться в дописі.

В розвідці вважають, що сили рф і КНДР зіткнуться з труднощами оперативної сумісності, бо раніше не проводили спільних військових навчань.

"Війська КНДР, яких залучать до бойових операцій, майже напевно матимуть проблеми з керуванням російським обладнанням, інтеграцією в російську структуру командування, управління та подоланням мовного бар'єра з російськими військами", - додали у британській розвідці.

Раніше естонська розвідка сказала, що війська КНДР навряд чи змінять ситуацію на українському фронті.