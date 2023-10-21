Британська розвідувальна служба розглядає можливість підвищення рівня терористичної загрози через події на Близькому Сході

Наразі у Британії діє "значний" рівень терористичної загрози, що передбачає можливість терористичного нападу.

Британська розвідувальна служба MI5 обговорює можливість переведення країни у стан підвищеної готовності до терористичних атак на тлі зростання напруженості після початку війни між Хамас та Ізраїлем.

Про це стало відомо виданню Politico.

Наразі у Британії діє "значний" рівень терористичної загрози, що передбачає можливість терористичного нападу. МІ5 пропонує підняти його до найвищого рівня – "критичного", який означає високу ймовірність теракту "в найближчому майбутньому".

Підвищення рівня терористичної загрози призведе до посилення заходів безпеки – наприклад ретельнішого огляду багажу в аеропортах. Громадськість проситимуть зберігати пильність і повідомляти про підозрілі дії.

Востаннє у Британії рівень терористичної загрози оцінювали як "критичний" у вересні 2017 року після вибуху бомби в лондонському метро.

Джерела Politico кажуть, що остаточне рішення поки не ухвалене, й у підсумку рівень терористичної загрози можуть лишити або підняти лише на один рівень – до "серйозного".

Деякі європейські країни вже посилили контртерористичні заходи на тлі нападу Хамас на Ізраїль та його дій у відповідь, що, як побоюються спецслужби, може спровокувати хвилю насильства проти єврейських громад або теракти з боку ісламістських груп.