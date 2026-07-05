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Британська журналісти розповіли про підрозділ ЗСУ, який регулярно атакує цілі у рф

05 липня 2026, 12:51
Британська журналісти розповіли про підрозділ ЗСУ, який регулярно атакує цілі у рф
Фото: Генштаб ЗСУ
The Times розкрили подробиці роботи одного із найбільш закритих підрозділів українських Сил оборони.
Батальйону безпілотних систем "Kairos" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" – це підрозділ, який виконує спеціальні операції з ураження військових об'єктів у глибокому тилу росії. У підрозділі діють суворі вимоги до безпеки. Військовим заборонено вживати алкоголь та повідомляти навіть родичам, де саме вони проходять службу.
 
Про це розповідає The Times.
 
Крім того, бійці регулярно проводять перевірки на поліграфі, підтверджуючи дотримання режиму секретності.
У складі батальйону служать не лише українці, а й колишні військовослужбовці спецпідрозділів із Великої Британії, США, інших європейських країн та Японії.
 
Командир із позивним "Рей" заявив, що підрозділ вважається однією з пріоритетних цілей для російських ударів. За його словами, головне завдання батальйону – зробити продовження війни надто дорогим для кремля. Він зазначив, що дрони вражають будь-які певні військові цілі незалежно від їхнього розташування.
 
Командир роти "Панама" додав, що за останні два тижні підрозділ виконав кілька операцій у глибині території росії, включаючи район москви та Санкт-Петербурга. За словами "Рея", за приблизно 200 днів існування батальйон вразив велику кількість об'єктів, змушуючи російське командування обирати, куди перекидати системи ППО – до москви, до окупованого Криму чи інших стратегічних напрямків.
 
Після одного з останніх запусків, як розповів командир, п'ять із восьми безпілотників досягли цілей. Вже наступного дня російські джерела повідомили про атаку на центр космічного зв'язку у підмосковній Дубні. Один з офіцерів бригади зізнався, що для багатьох військовослужбовців подібні операції мають особисте значення.
 
"Це помста не лише за терор, який звалився на наші сім'ї. Це помста за наших побратимів, які були мирними людьми зі своїми мріями, але загинули. І це помста за ті роки, які війна забрала у нас, наших дітей і наших сімей", – сказав він.

 

ЗСУвійна в Україніросія окупанти

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