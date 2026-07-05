Британська журналісти розповіли про підрозділ ЗСУ, який регулярно атакує цілі у рф

The Times розкрили подробиці роботи одного із найбільш закритих підрозділів українських Сил оборони.

Батальйону безпілотних систем "Kairos" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" – це підрозділ, який виконує спеціальні операції з ураження військових об'єктів у глибокому тилу росії. У підрозділі діють суворі вимоги до безпеки. Військовим заборонено вживати алкоголь та повідомляти навіть родичам, де саме вони проходять службу.

Про це розповідає The Times.

Крім того, бійці регулярно проводять перевірки на поліграфі, підтверджуючи дотримання режиму секретності.