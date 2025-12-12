Британські банки виступили проти використання заморожених у країні £8 млрд активів рф для України

Як і Бельгія, вони бояться можливих судових позовів з боку москви.

Британські банки виступили проти планів використання близько £8 млрд заморожених російських активів, які вони утримують, попередивши, що уряд Великої Британії не запропонував їм компенсацій у разі можливої відповіді з боку москви.

Про це пише Financial Times.

Топбанкіри, які говорили на умовах анонімності через чутливість схеми, заявили, що можуть опинитися під значним юридичним ризиком, якщо ці активи використають як забезпечення безвідсоткових кредитів для України.