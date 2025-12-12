Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Британські банки виступили проти використання заморожених у країні £8 млрд активів рф для України

12 грудня 2025, 13:13
Британські банки виступили проти використання заморожених у країні £8 млрд активів рф для України
Як і Бельгія, вони бояться можливих судових позовів з боку москви.
Британські банки виступили проти планів використання близько £8 млрд заморожених російських активів, які вони утримують, попередивши, що уряд Великої Британії не запропонував їм компенсацій у разі можливої відповіді з боку москви.
 
Про це пише Financial Times. 
 
Топбанкіри, які говорили на умовах анонімності через чутливість схеми, заявили, що можуть опинитися під значним юридичним ризиком, якщо ці активи використають як забезпечення безвідсоткових кредитів для України.
 
Однією з перешкод є відсутність гарантій, що можливу мирну угоду між Україною та росією буде доповнено репараціями з боку москви на користь Києва, які могли б допомогти з погашенням фінансування.
 
"Нас турбує законність. Уряд створює новий прецедент, адже раніше він ніколи не вилучав активи таким чином. росія подасть до суду за ці активи», — сказав один із високопосадових банкірів. 
 
Які саме банки у Великій Британії утримують суверенні російські активи, є суворо конфіденційною інформацією: банкіри відмовляються говорити, чи залучені їхні установи. Британські посадовці відмовилися коментувати, чи надаватиме уряд банкам гарантії в межах своїх планів, які передбачають використання російських активів як застави за кредитами, а не їхнє пряме вилучення.
 
Радник великих кредиторів сказав: "Очікується, що це не кредит, а дар, і банки розуміють, що їм доведеться вилучати базову заставу. Це майже гарантований дефолт, і банки побоюються, що їх залишать сам на сам, коли росія подасть позови".

 

Британіявійна в Україніросія окупанти

