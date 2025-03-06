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Британські Storm Shadow можуть стати марними для України через блокування розвідданих США

06 березня 2025, 20:10
Британські Storm Shadow можуть стати марними для України через блокування розвідданих США
Storm Shadow – високоточні ракети великої дальності, розроблені Великою Британією та Францією, здатні знищувати укріплені бункери, склади боєприпасів, командні центри та критично важливу інфраструктуру ворога
Рішення США щодо розвідданих для України може серйозно позначитися на ефективності ракет Storm Shadow. Ці ракети Україна отримала від Великої Британії.
 
Про це повідомляє Daily Mail.
 
"Британські ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow, ймовірно, стали марними в Україні після того, як Трамп заборонив США ділитися розвідувальною інформацією із союзниками", - пише видання.
 
Зокрема, серед тих, кому Штати заборонили ділитись даними розвідки опинилась і Велика Британія. Британські розвідувальні служби та військові підрозділи отримали наказ, який прямо забороняє ділитися розвідданими, отриманими від США, які раніше були відомі як "Rel UKR".
 
Це може мати серйозні наслідки, оскільки крилаті ракети Storm Shadow, які Україна використовує для ударів по рф, вимагають американських даних для ураження своїх цілей.
війна в УкраїніStorm Shadowросія окупанти

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