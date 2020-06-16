Британські вчені заявили, що поширений дешевий препарат значно знижує смертність від коронавірусу
Про це повідомляє BBC, зазначає "Громадське".
У межах клінічних випробувань дексаметазон роздали близько двом тисячам пацієнтів у лікарнях. Їх порівняли з контрольною групою з майже 4000 людей, яким дескаметазон не давали.
З’ясувалося, що в пацієнтів, підключених до апарату штучної вентиляції легень, смертність у групі, яка приймала дексаметазон, знизилася з 40% до 28%. А серед тих, хто потребував кисню, - з 25% до 20%.
За оцінками дослідників, використання дексаметазону у Великій Британії могло б урятувати до 5000 людей, які померли від COVID-19. А порівняна дешевизна робить його доступним і для відносно бідних країн.
"Це єдиний на сьогодні препарат, який показав настільки значне зниження смертності від коронавірусної хвороби. Це значний прорив", - стверджує керівник програми клінічних випробувань професор Пітер Горбі.
Нагадаємо, що в Оксфорді стартував другий етап випробувань вакцини від COVID-19 на людях
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