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Британські вчені заявили, що поширений дешевий препарат значно знижує смертність від коронавірусу

За оцінками дослідників, використання дексаметазону у Великій Британії могло б урятувати до 5000 людей, які померли від COVID-19
Клінічні випробування, які здійснювалися командою вчених із Оксфордського університету, довели дієвість дексаметазону - відносно дешевого й поширеного препарату - в лікуванні коронавірусної хвороби.
Британські вчені заявили, що поширений дешевий препарат значно знижує смертність від коронавірусу Фото: АА

Про це повідомляє BBC, зазначає "Громадське".

У межах клінічних випробувань дексаметазон роздали близько двом тисячам пацієнтів у лікарнях. Їх порівняли з контрольною групою з майже 4000 людей, яким дескаметазон не давали.

З’ясувалося, що в пацієнтів, підключених до апарату штучної вентиляції легень, смертність у групі, яка приймала дексаметазон, знизилася з 40% до 28%. А серед тих, хто потребував кисню, - з 25% до 20%.

За оцінками дослідників, використання дексаметазону у Великій Британії могло б урятувати до 5000 людей, які померли від COVID-19. А порівняна дешевизна робить його доступним і для відносно бідних країн.

"Це єдиний на сьогодні препарат, який показав настільки значне зниження смертності від коронавірусної хвороби. Це значний прорив", - стверджує керівник програми клінічних випробувань професор Пітер Горбі.

Нагадаємо, що в Оксфорді стартував другий етап випробувань вакцини від COVID-19 на людях

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16 06 2020 15:56
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