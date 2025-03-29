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ПОЛІТИКА

Британський аналітик припускає, що припинення вогню між росією та Україною можливе вже до Великодня

29 березня 2025, 11:17
Британський аналітик припускає, що припинення вогню між росією та Україною можливе вже до Великодня
Обидві сторони відчайдушно атакують, щоб зміцнити свою позицію за столом переговорів.

Припинення вогню у війні між росією та Україною може настати  ще до Великодня. Таким припущенням в авторській статті для The Telegraph поділився колишній офіцер британського спецпідрозділу SAS, військовий оглядач Тім Коллінз.

Його прогноз ґрунтується на тому, що обидві сторони відчайдушно намагаються захопити території, щоб зміцнити свою позицію за столом переговорів. При цьому Тім Коллінз визнає, що в України через тиск президента США Дональда Трампа є мало козирів. 

Ситуацію на фронтах російсько-української війни оглядач порівнює з грою в музичні стільці: музика ось-ось припиниться, можливо, наступного місяця – і у цей момент слід опинитися у найвигіднішому становищі, котре, принаймні, на якийсь час, буде законсервована перемир’ям.

Цьогоріч християни усіх обрядів Великдень святкуватимуть 20 квітня. Отже, саме ця дата, за оцінкою оглядача, може, принаймні, призупинити смертельну "музику".

війнаБританіяросія окупанти

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