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Британський інститут склав перелік зірок з найбільшою кількістю фейкових підписників в Instagram

Так, на першому місці опинилася акторка та телеведуча Еллен Дедженерес
Британський Інститут виконання сучасної музики (ICMP) оприлюднив перелік знаменитостей із найбільшим відсотком фейкових підписників в Instagram.
Британський інститут склав перелік зірок з найбільшою кількістю фейкових підписників в Instagram Фото: techcrunch.com

Відповідний рейтинг оприлюднений на сайті інституту, повідомляє "Громадське".

Так, на першому місці опинилася акторка та телеведуча Еллен Дедженерес. Із 75,6 млн підписаних на її сторінку 58% виявились ботами.

Другу, третю і четверту сходинку в антирейтингу займають футболісти Тоні Кроос (57%), Давид Луїс (56%) і Іско (54%) відповідно.

До п'ятірки "лідерів" потрапила також співачка Кеті Перрі із 83,6 млн підписників якої 53% є фальшивими.

У ICMP відзначили, що перевірку проводили серед 100 найбільш популярних в Instagram акаунтів. Перевірка здійснювалася через програми IG і Fake Followers Audit.

Нагадаємо, що Facebook заплатить рекордні п'ять мільярдів доларів штрафу за витік даних.

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12 08 2019 17:57
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