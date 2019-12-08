ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИБританський Інститут виконання сучасної музики (ICMP) оприлюднив перелік знаменитостей із найбільшим відсотком фейкових підписників в Instagram.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британський інститут склав перелік зірок з найбільшою кількістю фейкових підписників в Instagram
Так, на першому місці опинилася акторка та телеведуча Еллен Дедженерес
Фото: techcrunch.com
Відповідний рейтинг оприлюднений на сайті інституту, повідомляє "Громадське".
Так, на першому місці опинилася акторка та телеведуча Еллен Дедженерес. Із 75,6 млн підписаних на її сторінку 58% виявились ботами.
Другу, третю і четверту сходинку в антирейтингу займають футболісти Тоні Кроос (57%), Давид Луїс (56%) і Іско (54%) відповідно.
До п'ятірки "лідерів" потрапила також співачка Кеті Перрі із 83,6 млн підписників якої 53% є фальшивими.
У ICMP відзначили, що перевірку проводили серед 100 найбільш популярних в Instagram акаунтів. Перевірка здійснювалася через програми IG і Fake Followers Audit.
Нагадаємо, що Facebook заплатить рекордні п'ять мільярдів доларів штрафу за витік даних.
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