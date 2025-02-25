Британський прем'єр оголосив найбільше від часів Холодної війни підвищення витрат на оборону

Серед іншого, Велика Британія підвищить витрати на розвідку та служби безпеки, сказав Кір Стармер.

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив "найбільше тривале підвищення витрат на оборону від кінця холодної війни" – Сполучене Королівство витрачатиме на ці цілі 2,5 % ВВП до 2027-го. А після наступних виборів і до 2030-го ціллю є витрачати по 3 %.

Про це пише The Guardian.

Зараз Британія витрачає 2,3 % ВВП.

Серед іншого, Велика Британія підвищить витрати на розвідку та служби безпеки, сказав Кір Стармер у зверненні до парламенту перед поїздкою до США. У своїй промові прем'єр міністр назвав росію загрозою.

Стармер сказав, що був свідком падіння берлінського муру, і "якби тоді ви сказали мені, що за моє життя ми побачимо російські танки у європейських містах знову, я б ніколи вам не повірив".

"Але ми саме тут: у світі, де все змінилося, адже три роки тому саме це і трапилося", – сказав Стармер.