Британський уряд визначив "червоні лінії" для переговорів про майбутні відносини з ЄС

В уряді Британії вважають, що є достатньо часу для переговорів щодо угоди з ЄС до червня, щоб завершити її укладення до вересня і до кінця перехідного періоду

Встановлюючи свої червоні лінії перед переговорами з ЄС, які розпочнуться наступного тижня, уряд заявив, що не буде вести переговори про будь-які угоди, за якими Британія не матиме контролю над своїми власними законами і політичним життям.

Британський уряд заявив, що готовий відмовитися від торгових переговорів з ЄС в червні, якщо не буде досягнутий достатній прогрес.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Встановлюючи свої червоні лінії перед переговорами з ЄС, які розпочнуться наступного тижня, уряд заявив, що не буде вести переговори про будь-які угоди, за якими Британія не матиме контролю над своїми власними законами і політичним життям.

У документі, опублікованому в четвер вранці, говориться: "Це означає, що ми не погодимося ні на які зобов'язання щодо приведення наших законів у відповідність з законами ЄС або інституціями ЄС, включаючи Суд ЄС".

В уряді Британії вважають, що є достатньо часу для переговорів щодо угоди з ЄС до червня, щоб завершити її укладення до вересня і до кінця перехідного періоду.

Також британський уряд вкотре наголосив, що не продовжуватиме перехідний період після 31 грудня 2020 року.

Виступаючи в Палаті громад, міністр Кабінету міністрів Майкл Гоув заявив, що Британія буде прагнути "наслідувати і прагнути такого типу відносин, які ЄС вже має з іншими незалежними суверенними державами".

Права на рибальство вже стали одним з основних пунктів розбіжностей напередодні переговорів, коли Брюссель зажадав, щоб Британія продовжила надавати риболовецьким флотам ЄС доступ до британських вод, погрожуючи, що "не буде ніякої угоди взагалі", якщо цього не відбудеться.

Нагадаємо, що у Євросоюзі не змогли узгодити бюджет на 2021-2027 роки через вихід Великої Британії