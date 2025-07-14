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ПОЛІТИКА

Британця судять за шпигунство на користь росії: передавав дані про ексміністра оборони через флешку у велосипеді

14 липня 2025, 10:33
Британця судять за шпигунство на користь росії: передавав дані про ексміністра оборони через флешку у велосипеді
Wikipedia
У записці, яку було знайдено на флешці, він нібито обіцяв "100% вірність" російській розвідці.

У Великій Британії триває суд над 65-річним Говардом Філліпсом, якого звинувачують у спробі шпигунства на користь росії. За даними прокуратури, він намагався передати особисту інформацію про колишнього міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса, зокрема адресу проживання, номер телефону та розташування приватного літака.

Про це повідомляє The Telegraph.

У Вінчестерському кримінальному суді були продемонстровані фотографії, на яких Філліпс нібито залишає флешку з секретною інформацією всередині рами велосипеда, як того вимагали його “російські куратори”. Однак, як заявили прокурори, насправді ці “агенти” були співробітниками британських спецслужб, які діяли під прикриттям.

Інші фото, представлені в суді, показують момент арешту підозрюваного у кав’ярні Black Sheep Coffee у Лондоні, а також готельні номери й мобільні телефони, які він нібито купував для агентів.

Слідство стверджує, що Філліпс, безробітний на той момент і в скрутному фінансовому становищі, мав намір влаштуватися на роботу до Прикордонної служби Великої Британії, що дало б йому доступ до урядової інформації. Він хвалився, що може отримати допуск до секретних даних і “залишатися непоміченим”, маючи відповідний пропуск безпеки.

У записці, яку було знайдено на флешці, він нібито обіцяв "100% вірність" російській розвідці та заявляв, що хоче стати частиною “родини” з агентами. Він також стверджував, що особисто зустрічався з Грантом Шаппсом і навіть бував у нього вдома.

Комунікація з агентами почалася в березні 2024 року — спочатку через електронну пошту, а згодом через WhatsApp та Signal.

Грант Шаппс, який обіймав посаду міністра оборони під час війни росії проти України. Він втратив депутатський мандат після виборів 2024 року.

БританіяшпигунствоГрант Шаппсросія окупанти

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