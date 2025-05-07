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ПОЛІТИКА

Брюссель може запровадити мита на літаки Boeing через провал переговорів з Вашингтоном

07 травня 2025, 18:18
Брюссель може запровадити мита на літаки Boeing через провал переговорів з Вашингтоном
Фото: Getty Images
Заходи набудуть чинності, якщо не буде досягнуто достатнього прогресу у зниженні мит США.

Брюссель планує ввести мита на літаки Boeing у межах пропозицій щодо подальших заходів у разі провалу торгових переговорів із Вашингтоном.

Про це пише Financial Times 7 травня.

Заходи набудуть чинності, якщо не буде досягнуто достатнього прогресу у зниженні мит США. 

Європейська комісія включить цивільні літаки до списку щорічного імпорту США вартістю близько €100 млрд, який підлягатиме контролю, повідомили два джерела, знайомі з цим питанням.

За словами чиновників, наступна хвиля мит, яка поширюватиметься на літаки і, можливо, на хімічну продукцію, ймовірно, почне діяти, якщо не буде досягнуто згоди.

Вони попередили, що список запропонованих цілей, який, як очікується, буде опублікований у четвер, все ще може змінитися.

За даними Євростату, у 2024 році ЄС імпортував із США літаків, космічних апаратів і запчастин на суму близько €18,3 млрд.

Єврокомісар ЄС із торгівлі Марош Шефчович, який очолює переговори, заявив Європейському парламенту, що 70% експорту ЄС до США тепер оподатковуються митом.

"Але якщо наші переговори із США не дадуть необхідних результатів, ми будемо готові до альтернативи з метою відновлення рівних умов» із «всіма варіантами на столі", - сказав він.

Нагадаємо, Трамп 2 квітня заявив про введення 10%-вого мита на всі країни і підвищених тарифів для окремих країн. Трамп 9 квітня оголосив про 90-денну паузу в тарифах для найбільших торговельних партнерів.

Китай заявив, що підвищує мита на товари зі США до 125%.

15 квітня 2025 року стало відомо про те, що через мита президента США Дональда Трампа Китай зупинив поставки Boeing.

Дональд ТрампмитаBoeingЄвросоюз

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