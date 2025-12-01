Брюссель окреслив нові межі для Трампа у переговорах з рф про Україну — Politico

Безкарність рф призведе до нового вторгнення.

Прагнення президента США Дональда Трампа досягти миру в Україні не повинно призвести до того, що Кремль уникне відповідальності за злочини, скоєні під час повномасштабної війни.

Про це заявив єврокомісар із питань юстиції та демократії Майкл Макграт, пише Politico.

Його застереження фактично формує нову «червону лінію» у перемовинах щодо можливого мирного врегулювання.

Макграт наголосив, що будь-яка угода між США, Україною та росією має гарантувати притягнення до відповідальності за злочини, а прагнення до перемир'я не може стати підставою для амністії. За даними журналістів Politico, у Європі стурбовані тим, що початковий американський план передбачав "повну амністію" та поступки, які відкривали росії шлях до реінтеграції у світову економіку.

Єврокомісар застеріг:

"Історія не буде милосердною до спроб стерти російські злочини. Якщо ми дозволимо безкарність — ми посіємо насіння наступного вторгнення".

Європа наполягає на відповідальності росії

Макграт підкреслив, що мільйони українців стали жертвами російської агресії, і ЄС не відмовиться від підтримки розслідувань. Нині розслідується понад 178 тисяч воєнних злочинів, скоєних рф. Комісія ООН нещодавно підтвердила, що Росія вчиняла злочини проти людяності, депортувала цивільних і застосовувала насильство проти мирного населення.

Європейські країни продовжують працювати над створенням спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії. У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт владіміра путіна за незаконну депортацію українських дітей.

Трамп не демонструє інтересу до переслідування путіна

Попри міжнародний тиск, команда Трампа просуває ідею реабілітації Кремля. Президент США регулярно говорить про "добрі стосунки" з путіним та розглядає можливість нових економічних угод із росією.

Проєкт американського "мирного плану" пропонує:

поетапне зняття санкцій з росії;

повернення рф до формату G8;

масштабну економічну співпрацю у сферах енергетики, ресурсів та технологій.

У документі йдеться навіть про відновлення багатомільярдних проектів у сфері штучного інтелекту та ресурсів в Арктиці.

Суперечності в Європі

Хоча більшість країн ЄС наголошує на важливості збереження санкцій, деякі уряди — зокрема Угорщина — регулярно блокують нові обмеження. У Німеччині також лунають ідеї щодо можливого зняття санкцій із "Північного потоку".

Макграт попереджає: мир не може будуватися на забутті злочинів. Європейська комісія наполягатиме на відповідальності рф незалежно від політичних домовленостей між Вашингтоном і москвою.