Брюссель позбавив Угорщину понад мільярд євро через корупцію

Будапешт не провів реформ, спрямованих на дотримання стандартів Євросоюзу.

Угорщина офіційно позбавлена 1,04 мільярда євро із коштів Європейського Союзу, заморожених через корупційні розслідування. Це перший випадок, коли ЄС застосував такий крок щодо одного зі своїх членів.

Спікер Єврокомісії підтвердила агентству dpa інформацію.

Брюссель розпочав процедуру «обумовленості» проти Угорщини у 2022 році. Заморожування коштів було пов'язане з передбачуваними порушеннями в галузі державних закупівель та відсутністю належного контролю та прозорості. Будапешт провів реформи, щоб розблокувати частину коштів, проте 19 мільярдів євро все ще залишаються замороженими.

2010 року прем'єр-міністр Віктор Орбан посилив свою владу, що призвело до звинувачень у корупції та економічних порушеннях. Європейська комісія нещодавно підтвердила, що Угорщина не відповідає демократичним стандартам ЄС з таких питань, як незалежність ЗМІ та політичне фінансування.

Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що боротиметься за гроші, які, на його думку, «належать угорцям». Він також пообіцяв використати своє право вето проти бюджету ЄС, щоб добитися змін у позиції Брюсселя.

Угорщина стала об'єктом санкцій за статтею 7 ЄС із 2018 року за серйозні порушення принципів верховенства права. Це може призвести до припинення права голосу Угорщини у Раді ЄС.