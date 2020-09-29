Будапешт і Варшава створять дослідний центр для боротьби з пануючими ідеологічними поглядами ЄС
"(Цей інститут - ІФ) буде збирати юридичні дані (...) З метою оскарження ліберального ідеологічного придушення інших поглядів", - наводять західні ЗМІ слова Сіярто зі спільної прес-конференції з польським колегою Збігнєвом Рау, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Він зазначив, що ця установа займеться вивченням "подвійних стандартів", які, за словами Сіярто, застосовуються Брюсселем щодо Угорщини і Польщі. Міністр заявив, що оскільки політика Будапешта і Варшави "ясно просуває свої національні інтереси, і ґрунтується на християнських засадах", обидві ці країни "часто неприємні міжнародному ліберальному мейнстріму".
Міністр згадав, що Європарламент збирається обговорити доповідь про ситуацію з дотриманням закону в Угорщині і Польщі, зазначивши, що йдеться трохи більше ніж лише про "політичні заяви".
Також Сіярто заявив, що Будапешт і Варшава відкидають запропонований минулого тижня головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн новий пакет заходів з міграції та надання притулку. Також глава МЗС Угорщини назвав озвучену стратегію ЄС "документом на користь імміграції, що запускає імміграцію", який "загрожує спровокувати дедалі більше міграційних хвиль" в Європу.
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