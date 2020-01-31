Будівництво євроколії від Львова до кордону з ЄС може забезпечити перевезення понад 600 тис. пасажирів

Крім того, в "Інвестиційному атласі" також ідеться про проект модернізації та електрифікації залізничного напрямку Ковель - Ягодин - держкордон.

Будівництво євроколії (1435 мм) від станції Скнилів на околиці Львова до державного кордону з Польщею (ст. Мостиська) дасть можливість збільшити пасажиропотік у цьому напрямку до 634 тис. пасажирів на рік за рахунок курсування трьох поїздів щодня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідні прогнози викладено в "Інвестиційному атласі", оприлюдненому на сайті Кабінету Міністрів України.

Як наголошується, будівництво євроколії скоротить час митного контролю до чотирьох годин, а також надасть доступ залізничним підприємствам ЄС до залізничної мережі "Укрзалізниці".

Орієнтовна вартість проекту - $20,8 млн, очікуваний час реалізації - 2021 рік.

Крім того, в "Інвестиційному атласі" також ідеться про проект модернізації та електрифікації залізничного напрямку Ковель - Ягодин - держкордон.

Орієнтовна вартість проекту - $54,2 млн, очікуваний час реалізації - 2024 рік.

У разі реалізації зазначеного проекту за рахунок двох щоденних поїздів пасажирський трафік тут розраховують збільшити до 315 тис. осіб на рік.

Раніше Євген Кравцов, котрий обіймав посаду голови "Укрзалізниці", зазначав, що УЗ має намір побудувати євроколію від станції Скнилів до держкордону за 2020 рік. За його словами, також у планах запустити експрес між ст. Скнилів, аеропортом і львівським залізничним вокзалом.