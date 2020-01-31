Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Будівництво євроколії від Львова до кордону з ЄС може забезпечити перевезення понад 600 тис. пасажирів

Орієнтовна вартість проекту - $20,8 млн, очікуваний час реалізації - 2021 рік
Крім того, в "Інвестиційному атласі" також ідеться про проект модернізації та електрифікації залізничного напрямку Ковель - Ягодин - держкордон.
Будівництво євроколії від Львова до кордону з ЄС може забезпечити перевезення понад 600 тис. пасажирів Фото: з вільних джерел

Будівництво євроколії (1435 мм) від станції Скнилів на околиці Львова до державного кордону з Польщею (ст. Мостиська) дасть можливість збільшити пасажиропотік у цьому напрямку до 634 тис. пасажирів на рік за рахунок курсування трьох поїздів щодня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідні прогнози викладено в "Інвестиційному атласі", оприлюдненому на сайті Кабінету Міністрів України.

Як наголошується, будівництво євроколії скоротить час митного контролю до чотирьох годин, а також надасть доступ залізничним підприємствам ЄС до залізничної мережі "Укрзалізниці".

Орієнтовна вартість проекту - $20,8 млн, очікуваний час реалізації - 2021 рік.

Крім того, в "Інвестиційному атласі" також ідеться про проект модернізації та електрифікації залізничного напрямку Ковель - Ягодин - держкордон.

Орієнтовна вартість проекту - $54,2 млн, очікуваний час реалізації - 2024 рік.

У разі реалізації зазначеного проекту за рахунок двох щоденних поїздів пасажирський трафік тут розраховують збільшити до 315 тис. осіб на рік.

Раніше Євген Кравцов, котрий обіймав посаду голови "Укрзалізниці", зазначав, що УЗ має намір побудувати євроколію від станції Скнилів до держкордону за 2020 рік. За його словами, також у планах запустити експрес між ст. Скнилів, аеропортом і львівським залізничним вокзалом.

Читайте також: В "Укрзалізниці" повідомили, скільки потрібно грошей для оновлення локомотивів.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 01 2020 17:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.