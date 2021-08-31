Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Будь-яке обмеження на придбання землі має бути обґрунтовано та узгоджено – заступник міністра агрополітик

Функціонування ринку землі має приносити її власникові максимально можливу суму під час її продажу
Будь-яке обмеження щодо максимальної площі земельних ділянок, сконцентрованих у власності однієї фізичної або юридичної особи, повинно мати обґрунтування та бути погоджено всіма зацікавленими сторонами, тоді як будь-які адміністративні бар’єри знижують ліквідність землі як базового активу.
Будь-яке обмеження на придбання землі має бути обґрунтовано та узгоджено – заступник міністра агрополітик Фото: agravery.com

Таку думку висловив заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Дзьоба, коментуючи на прес-конференції в Києві у понеділок ініціативу народних депутатів із парламентської фракції “Слуга народу”, що запропонували в законопроекті №5771-1 скоротити максимальну площу земельних ділянок, дозволену до купівлі громадянам України та юрособам з 1 січня 2024 року із нинішніх 10 тис. га до 500 га. Про це повідомляє agroreview

“Щодо 10 тис. га і 500 га – наша думка (Мінагрополітики – ІФ), що будь-яке число має так чи інакше бути обґрунтовано. 10 тис. га у свій час було компромісом, відповідно, обґрунтування у нього було таке, що це компромісне рішення, на якому зійшлися учасники ухвалення рішення за відповідним законом. Взагалі будь-яке “кругле” число у мене завжди викликає деяку підозру: незрозуміло, чому 500 га, а не 550 га, 432 га тощо”, – прокоментував Дзьоба цю законодавчу ініціативу.

Він уточнив позицію Мінагрополітики: функціонування ринку землі має приносити її власникові максимально можливу суму під час її продажу. При цьому чим більше буде створено адміністративних норм і перешкод, які хтось повинен буде перевіряти чи обмежувати, тим сильніше знижується ліквідність землі і, відповідно, її вартість.

“Ми як міністерство виступаємо за максимізацію базового активу та виконаємо всі дії, якими можемо сприяти його зростанню”, – наголосив заступник міністра.

При цьому він утримався від оцінки шансів ухвалення цього законопроекту у Верховній Раді.

Як повідомлялося, законопроект №5771-1 про внесення змін до Земельного кодексу України щодо уточнення критеріїв придбання у власність земельних ділянок сільгосппризначення 19 липня зареєстрували у Верховній Раді народні депутати Олексій Устенко та Олександр Качура (обидва – парламентська фракція “Слуга народу”).

Читайте також: "Промисловий безвіз": в ЄС озвучили перше домашнє завдання для України

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 08 2021 10:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.