Буферна зона та заморожування війни: Трамп пропонує новий план для України та Європи

Згідно з цим варіантом плану, Штати не відправлятимуть свої війська для патрулювання буферної зони та не фінансуватимуть цю місію, але нададуть Києву зброю.

Новообраний президент США республіканець Дональд Трамп може закликати європейські та британські війська забезпечити 800-мильну (понад 1200 км) буферну зону між російською та українською арміями в межах плану заморожування війни рф проти України.

Про це повідомляє The Telegraph.

Деталі плану з'явилися після того, як український президент Володимир Зеленський попередив, що будь-яка спроба зупинити війну шляхом умиротворення росії означатиме “самогубство” для Європи.

Варіант плану, викладений трьома представниками штабу Трампа, передбачає, що нинішня лінія фронту буде заморожена, а Україна погодиться відкласти свої амбіції щодо вступу до НАТО на 20 років.

В обмін на це США нададуть Києву велику кількість зброї, щоб стримати рф від відновлення війни. Штати не надаватимуть війська для патрулювання та охорони буферної зони, а також не фінансуватимуть цю місію.

"Ми можемо проводити навчання та надавати іншу підтримку, але ствол зброї буде європейським. Ми не відправляємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми не будемо за це платити. Нехай це роблять поляки, німці, британці та французи”, - заявив член команди Трампа Wall Street Journal.

кремль поки що не коментує можливі “мирні плани”, але у росії мало стимулів для негайного укладення миру, поки її війська намагаються просуватися на полі бою, пише видання. Також рф вважає, що зможе витримати економічне навантаження, пов'язане з війною, щонайменше ще рік.

Деякі російські коментатори вважають, що кремль не сприйматиме всерйоз будь-який план, базований лише на заморожуванні нинішньої лінії фронту. рф також може вимагати поступок.

Вищезгаданий варіант плану є одним із декількох, які розглядає Трамп. російський диктатор владімір путін привітав республіканця з перемогою на виборах у США і заявив, що москва готова вести з ним переговори щодо війни проти України. Трамп днями сказав NBC News, що ще не говорив з путіним, але “думає, вони поговорять”.

Версія плану, яку обере Трамп, імовірно, залежатиме від його призначень в адміністрації.

Майк Помпео, який працював державним секретарем піл час першого президентського терміну Трампа, як писали ЗМІ, може очолити Пентагон. Він критикував адміністрацію президента США демократа Джо Байдена за те, що вона надає занадто мало допомоги і робить це надто повільно, тому, як припускає видання, Помпео чинитиме опір угоді, яка може бути витлумачена як перемога росії.