Буклет з інформацією для жертв сексуального насильства під час війни вперше з'явився в Україні

В Україні з’явився буклет з інформацією для жертв та свідків злочинів сексуального насильства під час війни.

Про це у Facebook поінформувала заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.

"Що треба знати та як діяти, якщо ви постраждали або стали свідком воєнного злочину? Особливо, коли мова йде про такий латентний злочин, як сексуальне насильство під час війни. Найважливіше на цю тему зібрано в інформаційному буклеті", - заявила вона.

Павліченко зазначила, що люди перебували на загарбаних російськими військами територіях місяцями, і вони не одразу зможуть розповісти про ті звірства, які скоїли росіяни. При цьому вона висловила переконання, що провина завжди лежить на злочинцеві.

"Громадяни повинні бути обізнані про те, куди звернутися за психологічною, правовою допомогою та яку інформацію слід надати відповідним органам. Водночас правоохоронці мають розуміти, як спілкуватися з особою, яка пережила насильство", - уточнила заступниця глави МВС.

Вона закликала громадян, які постраждали від сексуального насильства, або ж стали свідками такого злочину, не мовчати.

"Спеціалісти обов‘язково допоможуть вам впоратися з наслідками пережитого, а правоохоронці задокументують воєнний злочин. росія відповість за усі звірства, які вчиняє на нашій землі", - зазначила заступниця міністра.