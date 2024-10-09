Бундестаг анонсував додаткові €1,4 млрд військової допомоги Україні

Міністерство оборони Німеччини оголосило про подальшу масштабну підтримку Києва.

Німеччина затвердила додаткові 400 млн євро на цей рік, що дасть змогу реалізувати 50 проєктів на загальну суму 1,4 млрд євро.

Про це заявив начальник спеціального штабу в Україні генерал-майор Крістіан Фройдінг, повідомляє портал RND.

"Щойно німецький парламент виділив нам додатково 400 мільйонів євро тільки на 2024 рік, що дасть нам змогу реалізувати цього року загалом 50 проєктів на загальну суму 1,4 мільярда євро", - заявив Фройдінг.

Він наголосив на постачанні систем протиповітряної оборони, танків і артилерійських боєприпасів, а також підкреслив поліпшення ситуації з боєприпасами.

Генерал додав, що артилерійська перевага росії скоротилася з 8:1 навесні до 3:1 на поточний момент.

Нагадаємо, що на початку жовтня ми повідомляли, що у росіян біля Вугледара була перевага 10 до 1 в артилерії.