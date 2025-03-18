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ПОЛІТИКА

Бундестаг підтримав трильйонний план Мерца для оборони та допомоги Україні

18 березня 2025, 18:46
Бундестаг підтримав трильйонний план Мерца для оборони та допомоги Україні
Фото: з вільного доступу
План Мерца передбачає, що витрати на оборону, розвідслужби та кібербезпеку звільнять від боргового правила, якщо вони перевищують 1% ВВП.

Бундестаг проголосував за план майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца стосовно інвестицій в галузі оборони й інфраструктури країни. Їхня сума сягне трильйона євро.

Про це повідомляє Financial Times.

На екстреному засіданні 18 березня Мерц заручився підтримкою 513 депутатів — це перевищує більшість, необхідну для внесення змін до Конституції, у дві третини голосів. Законопроєкт передбачає послаблення боргових обмежень у головному законі Німеччини. Документ ще має схвалити верхня палата парламенту — Бундесрат.

Економісти підрахували, що армія держави потребує понад €400 мільярдів вкладень найближчими роками. План Мерца передбачає, що витрати на оборону, розвідслужби та кібербезпеку звільнять від боргового правила, якщо вони перевищують 1% ВВП.

Також у межах цього пункту законодавці дають зелене світло для розблокування €3 мільярдів на військову допомогу Україні, про що писало видання Politico.

Як пише FT, представники "Християнсько-демократичного союзу ФРН" хочуть не лише прискорити переозброєння, але й створити 12-річний спеціальний фонд на €500 мільярдів. Кошти підуть на модернізацію лікарень, шкіл, доріг та енергетичних мереж.

Лідер блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який може стати наступним канцлером Німеччини, представляючи у Бундестазі запропоновані багатомільярдні плани фінансування оборони та інфраструктури, заявив, що ці зміни були мотивовані насамперед "загарбницькою війною путіна проти Європи".

Німеччинавійнадопомога УкраїніФрідріх Мерц

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