Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Бундестаг проголосує за мільярдний пакет на оборону й інфраструктуру – Мерц

18 березня 2025, 10:57
Бундестаг проголосує за мільярдний пакет на оборону й інфраструктуру – Мерц
Фото: з вільного доступу
Для того, щоб ухвалити пакет необхідними двома третинами голосів у Бундестазі, ХДС/ХСС разом із соціал-демократами залучили у домовленість "Зелених".
Будестаг схвалить запропонований багатомільярдний фінансовий пакет на оборону та інфраструктуру.
 
Про це розповів лідер блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, пише Financial Times.
 
Для вжиття цих заходів Мерц, чиї християнські демократи перемогли на виборах минулого місяця скликав надзвичайну сесію Бундестагу, повноваження якого минають, і де ХДС/ХСС разом із соціал-демократами і "зеленими" зберігають приблизно 70 відсотків місць.
 
Час проведення голосування вкрай важливий, оскільки в новому Бундестазі ультраправа "Альтернатива для Німеччини" і ліва Die Linke матимуть блокуючу меншість щодо таких реформ.
 
Мерц напередодні заявив, що він "упевнений" у тому, що його пакет буде ухвалений.
 
"Я прекрасно розумію, що є питання і що є сумніви. Я думаю, ми переконали критиків. Є два або три депутати (від ХДС), які хочуть дотримуватися свого рішення не підтримувати  законопроєкт", – сказав він.
 
Як відомо, німецькі партії ХДС/ХСС та СДПН, що ведуть переговори про формування уряду на чолі з Фрідріхом Мерцом, домовились, що усі витрати на оборону, що перевищують 1% ВВП, будуть звільнені від боргових обмежень.
 
Крім того, має бути створений спеціальний інфраструктурний фонд загальним обсягом 500 мільярдів протягом 10 років, з якого також отримають вигоду федеральні землі.
Німеччинавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Європейське НАТО. Бойові повітряні патрулі для України – Майкл Пек
Політика
Європейське НАТО. Бойові повітряні патрулі для України – Майкл Пек
Переклад iPress – 18 березня 2025, 13:49
Справжня мета путіна – знищити НАТО. Врятувати Альянс – врятувати від нього Європу – Джонатан Світ та Марк Тот
Політика
Справжня мета путіна – знищити НАТО. Врятувати Альянс – врятувати від нього Європу – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 18 березня 2025, 11:27
Ситуація в Курській області. Відхід українських військ спричинила критична ситуація з логістикою – Дональд Гілл
Cуспільство
Ситуація в Курській області. Відхід українських військ спричинила критична ситуація з логістикою – Дональд Гілл
Переклад iPress – 18 березня 2025, 01:36
Медовий місяць для Трампа закінчився. Кожен його крок приносить хаос і розбрат – Саймон Тісдалл
Політика
Медовий місяць для Трампа закінчився. Кожен його крок приносить хаос і розбрат – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 17 березня 2025, 16:34
Трамп продовжує виконувати забаганки путіна. Ще один приклад контрпродуктивності політики США в Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп продовжує виконувати забаганки путіна. Ще один приклад контрпродуктивності політики США в Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 березня 2025, 11:43
Плагіат зі спекуляціями. Українці не
Cуспільство
Плагіат зі спекуляціями. Українці не "зламалися і втекли", а відійшли у Курській області – Том Купер
Переклад iPress – 17 березня 2025, 02:07
Історичне єднання? Туреччина має відповіді для вразливої Європи – Тімоті Еш
Політика
Історичне єднання? Туреччина має відповіді для вразливої Європи – Тімоті Еш
Переклад iPress – 14 березня 2025, 14:34
Довгий шлейф американських невдалих
Політика
Довгий шлейф американських невдалих "мирних угод". Україна має остерігатися долі колишніх американських союзників – Андреас Клут
Переклад iPress – 14 березня 2025, 12:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється