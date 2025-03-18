Бундестаг проголосує за мільярдний пакет на оборону й інфраструктуру – Мерц

Для того, щоб ухвалити пакет необхідними двома третинами голосів у Бундестазі, ХДС/ХСС разом із соціал-демократами залучили у домовленість "Зелених".

Будестаг схвалить запропонований багатомільярдний фінансовий пакет на оборону та інфраструктуру.

Про це розповів лідер блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, пише Financial Times.

Для вжиття цих заходів Мерц, чиї християнські демократи перемогли на виборах минулого місяця скликав надзвичайну сесію Бундестагу, повноваження якого минають, і де ХДС/ХСС разом із соціал-демократами і "зеленими" зберігають приблизно 70 відсотків місць.

Час проведення голосування вкрай важливий, оскільки в новому Бундестазі ультраправа "Альтернатива для Німеччини" і ліва Die Linke матимуть блокуючу меншість щодо таких реформ.

Мерц напередодні заявив, що він "упевнений" у тому, що його пакет буде ухвалений.

"Я прекрасно розумію, що є питання і що є сумніви. Я думаю, ми переконали критиків. Є два або три депутати (від ХДС), які хочуть дотримуватися свого рішення не підтримувати законопроєкт", – сказав він.

Як відомо, німецькі партії ХДС/ХСС та СДПН, що ведуть переговори про формування уряду на чолі з Фрідріхом Мерцом, домовились, що усі витрати на оборону, що перевищують 1% ВВП, будуть звільнені від боргових обмежень.

Крім того, має бути створений спеціальний інфраструктурний фонд загальним обсягом 500 мільярдів протягом 10 років, з якого також отримають вигоду федеральні землі.