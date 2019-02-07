Бурбак: децентралізація - одна з найуспішніших реформ цього парламенту та урядів Яценюка і Гройсмана

Керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак з трибуни парламенту заявив, що децентралізація – одна з найуспішніших реформ цього парламенту та урядів Яценюка і Гройсмана. За його словами, обсяги бюджетів Об'єднаних територіальних громад за часи реформи зросли у багато разів.

"Щойно повернувся зі свого 204 округу. Колосальна різниця між селами, які увійшли до ОТГ і тими, де не наважуються на об’єднання. Різниця і у зовнішньому вигляді села, різниця і у мисленні людей та плануванні свого майбутнього. Наприклад, бюджет Недобоївської ОТГ на Хотинщині у 2018 році склав 45 млн грн. Це у десятеро разів більше ніж до об’єднання. Тепер найголовніше, щоб громади могли правильно і корисно витрачати ці гроші", - заявив Максим Бурбак з трибуни Верховної Ради.

"Кожен успішний крок в напрямку реформ робить Україну сильнішою", - наголосив керівник фракції.

Він також повідомив, що екс-прем’єр-міністр і лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк днями виступатиме на третій конференції з підтримки реформ в Україні, яка наразі проходить в канадському Торонто.

"Він представить там великі здобутки України у ці непрості роки, коли Україна чинила опір агресору і одночасно проводила небувалі реформи: безвіз, Угода про Асоціацію з ЄС, енергетична незалежність, згадана децентралізація, створення системи антикорупційних органів і багато чого іншого. Україна дає приклад усьому світу. Найшвидший темп реформ у час війни. Приклад вартий поваги", - підкреслив керівник фракції.

"Ми повинні й надалі йти шляхом реформ і боротьби за незалежність одночасно - чинити опір агресору і змінювати країну. Це складно, але попередні п’ять років показали, що це можливо. Час випробувань дає і великі можливості. Кожен має нагоду проявити свої найкращі якості. Головне - не змарнувати шанс і не скотитися в облудний популізм", - резюмував Максим Бурбак.