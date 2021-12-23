Бургомістром Берліна вперше в історії стала жінка. Хто вона?
Про це повідомляє Deutsche Welle, зазначає "Громадське".
Після свого обрання та приведення до присяги Ґіффай розпочала виконання обов'язків і призначила десять сенаторів (членів уряду федеральної землі Берлін, сенату). Тепер у складі столичного Сенату разом із чотирма чоловіками є сім жінок - більше, ніж будь-коли раніше.
На своїй сторінці у Facebook Ґіффай поділилася, чим займалася у перший робочий день на новій посаді. Зокрема, зустрічалася з командою свого офісу, мала відеоконференцію з головою Сенату Северином Фішером та мерами соціал-демократичних районів та районних міських рад та мала інтерв'ю з представником Berliner Morgenpost.
З 2016 року в Берліні править "червоно-зелено-червона" коаліція у складі соціал-демократів, до яких належить і Франциска Ґіффай, "зелених" та Лівої партії. Попередника Ґіффай на посаді правлячого бургомістра та її однопартійця Міхаеля Мюллера, який керував Берліном сім років, тепер обрали депутатом бундестагу.
Скандал навколо Ґіффай
Через скандал, викликаний висунутими проти Ґіффай звинуваченнями в плагіаті під час написання кандидатської дисертації, у листопаді 2020 року вона була змушена відмовитися від наукового ступеня, а у травні 2021-го пішла у відставку з посади федерального міністра у справах сім'ї.
Однак це не завадило їй на земельних виборах у вересні 2021 року привести Соціал-демократичну партію до перемоги в Берліні.
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