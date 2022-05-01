Бущан став автором найкращого сейву 2021 року за версією УАФ

Українська асоціація футболу оголосила ім'я автора найкращого сейву за підсумками 2021 року.

Фото: Getty Images.

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