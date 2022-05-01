СПОРТ НОВИНИУкраїнська асоціація футболу оголосила ім'я автора найкращого сейву за підсумками 2021 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бущан став автором найкращого сейву 2021 року за версією УАФ
Фото: Getty Images.
Як повідомляє пресслужба УАФ в instagram, переможцем у номінації став воротар київського «Динамо» та збірної України Георгій Бущан, передає Укрінорфм.
27-річний голкіпер здійснив фантастичний сейв у вирішальному відбірковому поєдинку чемпіонату світу-2022 проти комнади Боснії та Герцеговини (2:0), врятувавши «синьо-жовтих» від пропущеного м'яча наприкінці першої половини зустрічі.
У цей час рахунок на табло був 0:0.
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