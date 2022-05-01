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Бущан став автором найкращого сейву 2021 року за версією УАФ

Українська асоціація футболу оголосила ім'я автора найкращого сейву за підсумками 2021 року.
Бущан став автором найкращого сейву 2021 року за версією УАФ Фото: Getty Images.
Як повідомляє пресслужба УАФ в instagram, переможцем у номінації став воротар київського «Динамо» та збірної України Георгій Бущан, передає Укрінорфм. 
 
27-річний голкіпер здійснив фантастичний сейв у вирішальному відбірковому поєдинку чемпіонату світу-2022 проти комнади Боснії та Герцеговини (2:0), врятувавши «синьо-жовтих» від пропущеного м'яча наприкінці першої половини зустрічі. 
 
У цей час рахунок на табло був 0:0.
 
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05 01 2022 14:31
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