ЗДОРОВ'Я НОВИНИБустерну дозу вакцини від COVID-19 в Україні отримали понад 450 тис. людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бустерну дозу вакцини від COVID-19 в Україні отримали понад 450 тис. осіб
Із початку вакцинальної кампанії в Україні проведено 30,7 млн щеплень від COVID-19
Фото: pexels.com, cottonbro
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу у понеділок, пише Інтерфакс-Україна.
За його словами, загалом із початку вакцинальної кампанії в Україні проведено 30,7 млн щеплень від COVID-19, одну дозу отримали 15,5 млн осіб, дві дози - 14,8 млн осіб.
"Тенденція до госпіталізацій залишається незмінною: майже всі, хто перебуває на лікарняних ліжках, особливо на реанімаційних, невакциновані", - наголосив міністр.
Нагадаємо, що за весь час пандемії в Україні захворіло - 4 307 437 осіб, одужало - 3 681 092 особи, летальних випадків - 101 392.
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