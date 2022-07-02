Бустерну дозу вакцини від COVID-19 в Україні отримали понад 450 тис. осіб

Із початку вакцинальної кампанії в Україні проведено 30,7 млн щеплень від COVID-19

Бустерну дозу вакцини від COVID-19 в Україні отримали понад 450 тис. людей.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу у понеділок, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, загалом із початку вакцинальної кампанії в Україні проведено 30,7 млн щеплень від COVID-19, одну дозу отримали 15,5 млн осіб, дві дози - 14,8 млн осіб.

"Тенденція до госпіталізацій залишається незмінною: майже всі, хто перебуває на лікарняних ліжках, особливо на реанімаційних, невакциновані", - наголосив міністр.

Нагадаємо, що за весь час пандемії в Україні захворіло - 4 307 437 осіб, одужало - 3 681 092 особи, летальних випадків - 101 392.