Бюджет Пентагону передбачатиме рекордну суму на закупівлю озброєння – Bloomberg

Чиновники США називають його одним з найбільших оборонних бюджетів мирного часу.

У бюджеті Пентагону передбачать рекордні суми на закупівлю озброєння, а також на його дослідження і розробку.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, з 835 млрд доларів оборонного бюджету 170 млрд направлять на закупівлю зброї, а 145 млрд - на дослідження і розробки. Журналісти зазначають, що обидві суми є рекордними, а сам бюджет Пентагону буде одним з найбільших у мирний час.

"Регулярний бюджет міністерства оборони формується переважно за рахунок ескалації напруженості у відносинах з Китаєм, який у Пентагоні вважають головним потенційним суперником військового лідерства США", - пише Bloomberg.

Анонімне джерело заявляє, що 13,5 млрд доларів планується виділити на закупку, розробку та модернізацію 83 літаків F-35, також відомо про закупівлю боєприпасів великої дальності для ВПС та ВМС, які можуть бути використані у разі майбутнього конфлікту з Китаєм.