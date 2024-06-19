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ПОЛІТИКА

Бюджетне управління Конгресу попередило про майже двотрильйонний дефіцит бюджету США через фінансування України та Ізраїлю

19 червня 2024, 08:59
Бюджетне управління Конгресу попередило про майже двотрильйонний дефіцит бюджету США через фінансування України та Ізраїлю
Фото: UNSPLASH
Економісти оцінили майбутні перспективи.

Бюджетне управління Конгресу (CBO) попередило, що дефіцит бюдету США цього року досягне майже двох трильйонів доларів, заявивши, що нові зобов’язання щодо фінансування України та Ізраїлю підштовхнуть витрати до рівнів, які значно перевищують очікувані в лютому.

Про це пише Financial Times.

CBO, яке є незалежним фіскальним наглядовим органом законодавців, у вівторок спрогнозувало дефіцит у понад  1,9 трильйона доларів — або 7% валового внутрішнього продукту на початку цього року — порівняно з лютневим прогнозом у 1,5 трильйона доларів.

Найбільшою причиною такого зростання стало законодавство, яке передбачає надання Україні, Ізраїлю та країнам Індо-Тихоокеанського регіону 95 мільярдів доларів. 

Бюджетне управління прогнозує, що дефіцит зростатиме далі і у 2025 фінансовому році сягне 1,938 трильйона доларів.

На 2025-2034 фінансові роки CBO підвищило прогноз сукупного дефіциту до 22,083 трлн доларів США, що на 2,067 трлн доларів більше, ніж прогнозувалося у лютому.

Зазначається, що державний борг на кінець 2034 року становитиме 50,7 трлн доларів, або 122% валового внутрішнього продукту, у порівнянні з лютневим прогнозом у 48,3 трлн, або 116% ВВП.

ІзраїльбюджетСША

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