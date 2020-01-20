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"ЧАЕС" замовила утилізацію тисяч акумуляторів, ламп і моніторів за 1 копійку

"Чорнобильська АЕС" очікувало, що вартість утилізації становитиме 56 тисяч гривень
У 2020 році компанія повинна утилізувати до 8 400 кг акумуляторів, 8 тисяч 250 штук люмінесцентних ламп, 7 500 кг автомобільних шин і 100 штук комп’ютерних моніторів. Відзначається, що в договорі є пункт, яким виконавець "підтверджує, що вартість послуг економічно обґрунтована, розрахована за звичайними цінами та нормами витрат ресурсів" тощо.
"ЧАЕС" замовила утилізацію тисяч акумуляторів, ламп і моніторів за 1 копійку Фото: bfm.ru

ДСП "Чорнобильська АЕС" за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ "Центр управління відходами" про послуги з утилізації відпрацьованих товарно-матеріальних цінностей на 1 коп., повідомляє "Українська правда".

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на результати торгів від 20 грудня у системі "Прозорро"

Деталі: У 2020 році компанія повинна утилізувати до 8 400 кг акумуляторів, 8 тисяч 250 штук люмінесцентних ламп, 7 500 кг автомобільних шин і 100 штук комп’ютерних моніторів.

Відзначається, що в договорі є пункт, яким виконавець "підтверджує, що вартість послуг економічно обґрунтована, розрахована за звичайними цінами та нормами витрат ресурсів" тощо.

ДСП "Чорнобильська АЕС" очікувало, що вартість утилізації становитиме 56 тисяч гривень. На торги подалися три компанії: вищезгаданий "Центр управління відходами" із ціною 1 копійка, київське ТОВ "Укрекосервіс" Максима Ігнатенка із ціною 53 тисячі гривень і вінницьке ТОВ "Вінекоресурс" Руслана Кабака із ціною 50 тисяч гривень.

Під час аукціону останні два учасники знизили ціни до 47 тисяч гривень.

Столичний "Центр управління відходами" киянина Олександра Возного має ліцензію на поводження з небезпечними відходами, а саме на збирання, зберігання, оброблення та утилізацію відходів з умістом ртуті, акумуляторів, електроніки тощо. Також у фірми є власна техніка та ліцензія на внутрішні перевезення небезпечних вантажів і відходів.

Нагадаємо, що у США оприлюднили секретний звіт розвідки про аварію на Чорнобильській АЕС.

 
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20 01 2020 09:59
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