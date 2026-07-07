Чехія не блокуватиме €70 млрд допомоги Україні від НАТО, але не братиме участі у фінансуванні

Водночас напередодні Польща та Словаччина також заявляли, що не підтримають підсумкову декларацію саміту НАТО.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що не буде блокувати рішення НАТО про виділення допомоги Україні у розмірі €70 млрд у 2026 році. Проте, за його словами, Чехія надавати цю допомогу не буде.

Про це пише České Noviny.

"Звичайно, ми не будемо платити Україні гроші з чеського бюджету, бо ці гроші нам потрібні головним чином для виконання двох відсотків. Тому логічно, що великі країни платитимуть ці гроші, як і в минулому", – сказав чеський прем'єр.

Водночас напередодні Польща та Словаччина також заявляли, що не підтримають підсумкову декларацію саміту НАТО, якщо там ітиметься про фінансові зобов'язання для України. Прем'єр Туск зазначив, що Польща має "дуже значні зобов'язання стосовно всього східного кордону ЄС, і всі повинні це враховувати". Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна не буде "підтримувати війну" й "не оплачуватиме військові витрати України".

Нагадаємо, ідею виділити €70 млрд допомоги Україні у травні висунула Німеччина як альтернативу пропозиції Рютте виділяти 0,25% ВВП від кожного союзника. За попереднім планом, €30 млрд мають надійти з уже погодженої позики ЄС на €90 млрд для України, ще €40 млрд – з двосторонніх зобов'язань окремих держав.