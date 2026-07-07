Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Чехія не блокуватиме €70 млрд допомоги Україні від НАТО, але не братиме участі у фінансуванні

07 липня 2026, 15:31
Чехія не блокуватиме €70 млрд допомоги Україні від НАТО, але не братиме участі у фінансуванні
Фото: gettyimages.com
Водночас напередодні Польща та Словаччина також заявляли, що не підтримають підсумкову декларацію саміту НАТО.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що не буде блокувати рішення НАТО про виділення допомоги Україні у розмірі €70 млрд у 2026 році. Проте, за його словами, Чехія надавати цю допомогу не буде.

Про це пише České Noviny.

"Звичайно, ми не будемо платити Україні гроші з чеського бюджету, бо ці гроші нам потрібні головним чином для виконання двох відсотків. Тому логічно, що великі країни платитимуть ці гроші, як і в минулому", – сказав чеський прем'єр.

Водночас напередодні Польща та Словаччина також заявляли, що не підтримають підсумкову декларацію саміту НАТО, якщо там ітиметься про фінансові зобов'язання для України. Прем'єр Туск зазначив, що Польща має "дуже значні зобов'язання стосовно всього східного кордону ЄС, і всі повинні це враховувати". Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна не буде "підтримувати війну" й "не оплачуватиме військові витрати України".

Нагадаємо, ідею виділити €70 млрд допомоги Україні у травні висунула Німеччина як альтернативу пропозиції Рютте виділяти 0,25% ВВП від кожного союзника. За попереднім планом, €30 млрд мають надійти з уже погодженої позики ЄС на €90 млрд для України, ще €40 млрд – з двосторонніх зобов'язань окремих держав.

НАТОЧехіяАндрей Бабішдопомога Україні

Останні матеріали

Нова війна: еволюція чи революція? Армії світу намагаються встигнути за стрімкими технологічними змінами – Wall Street Journal
Технології
Нова війна: еволюція чи революція? Армії світу намагаються встигнути за стрімкими технологічними змінами – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 липня 2026, 16:07
Вирішальний театр. Північна Корея та проблема одночасної війни – Ендрю Міхта
Політика
Вирішальний театр. Північна Корея та проблема одночасної війни – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 07 липня 2026, 11:43
Стратегічна ініціатива належить Україні, але війна триває. Потрібно й далі підривати здатність росії воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Стратегічна ініціатива належить Україні, але війна триває. Потрібно й далі підривати здатність росії воювати – Том Купер і Дональд Гілл
07 липня 2026, 08:47
путін як агент хаосу. Розкол між США та Європою грає йому на руку – The Times
Політика
путін як агент хаосу. Розкол між США та Європою грає йому на руку – The Times
Переклад iPress – 06 липня 2026, 15:18
путін може вдатися до мобілізації, щоб урятувати наступ в Україні. Але це не гарантує росії перемоги – Микола Бєлєсков
Політика
путін може вдатися до мобілізації, щоб урятувати наступ в Україні. Але це не гарантує росії перемоги – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 06 липня 2026, 11:22
У Карпатах триває третя зміна
Cуспільство
У Карпатах триває третя зміна "Королівського відпочинку" Павла Журила та Betking Foundation
06 липня 2026, 09:02
Україна нарощує далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі. Кремль досі не має ефективної відповіді – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна нарощує далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі. Кремль досі не має ефективної відповіді – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 липня 2026, 18:12
Механіка безризикових заохочень: як працюють бездепозитні розподіли
LifeStyle
Механіка безризикових заохочень: як працюють бездепозитні розподіли
03 липня 2026, 17:11
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється