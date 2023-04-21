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Чехія вперше в історії не купувала російський газ з початку року

21 квітня 2023, 19:01
Чехія вперше в історії не купувала російський газ з початку року
Фото:EMBASSY OF UKRAINE IN PRAGUE
Державі вдалось подолати залежність від російського блакитного палива.

Таку заяву зробив міністр промисловості та торгівлі республіки Юзеф Сікела.

Про це він написав на Facebook-сторінці.

"Вперше у сучасній історії нам вдалося обійтися без постачання газу з Росії весь перший квартал року. Протягом одного року ми перейшли від майже 100% залежності до нуля. Я не знаю жодної іншої європейської країни, яка могла б це зробити", – заявив міністр.

Перші три місяці року газ до республіки надходив виключно з Норвегії, а скраплений газ – морським шляхом через Бельгію та Нідерланди. Весь транзит здійснювався по території Німеччини, додав Юзеф Сікела.

Раніше країна одержувала російський газ транзитом через Словаччину.

В першому кварталі 2023 року до Чехії надійшло 1,71 млрд куб м газу.

РосіягазЧехія

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