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Чехія витратила на нафту і газ із рф у 5 разів більше, ніж на допомогу Україні – Politico

14 жовтня 2024, 20:35
Чехія витратила на нафту і газ із рф у 5 разів більше, ніж на допомогу Україні – Politico
Чеська промисловість отримує вигоду з лазівки в російських нафтових санкціях.
Чехія, один із найближчих союзників України, дозволила своїм нафтопереробним заводам отримати понад мільярд євро надприбутку завдяки знижкам на закупівлю російської нафти і газу.
 
Про це пише Politico, посилаючись на звіт Центру вивчення демократії та Центру досліджень енергетики та чистого повітря.
 
"Чеська Республіка витратила понад 7 мільярдів євро на російську нафту і газ - більш ніж уп'ятеро більше, ніж 1,29 мільярда євро, які вона надала як допомогу Україні", - йдеться у звіті.
 
Так, згідно зі звітом, одна з компаній - Orlen Unipetrol, купуючи російське паливо, яке в середньому було на 21 відсоток дешевше альтернативної азербайджанської нафти у 2023 році, змогла отримати надприбуток у розмірі близько 1,2 млрд євро.
 
Така ситуація можлива, оскільки ЄС надав Чехії звільнення від заборони на постачання російської нафти після вторгнення росії в Україну. Виняток був покликаний дати країнам Центральної Європи, які не мають виходу до моря, таким як Угорщина, Словаччина і Чеська Республіка, додатковий час для пошуку нових паливних маршрутів.
 
Однак, за твердженнями аналітиків, залежність Чехії від російської нафти фактично зросла у 2023 році приблизно до 60 відсотків, незважаючи на наміри уряду поступово відмовитися від закупівель у москви. Хоча відтоді ця цифра знизилася до рівня до вторгнення в 50 відсотків на початку цього року, проте вони стверджують, що на ринку більш ніж достатньо вільних потужностей, щоб Прага повністю припинила свою залежність від росії.
 
Наприклад, Чехія могла б скористатися вільними потужностями Трансальпійського трубопроводу, по якому нафта надходить з італійського порту Трієст, трубопроводу Adria, що з'єднується з нафтопроводом "Дружба" в Словаччині та за рахунок збільшення імпорту нафтопродуктів.

 

війна в Українінафта рфросія окупанти

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