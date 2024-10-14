Чехія витратила на нафту і газ із рф у 5 разів більше, ніж на допомогу Україні – Politico

Чеська промисловість отримує вигоду з лазівки в російських нафтових санкціях.

Чехія, один із найближчих союзників України, дозволила своїм нафтопереробним заводам отримати понад мільярд євро надприбутку завдяки знижкам на закупівлю російської нафти і газу.

Про це пише Politico, посилаючись на звіт Центру вивчення демократії та Центру досліджень енергетики та чистого повітря.

"Чеська Республіка витратила понад 7 мільярдів євро на російську нафту і газ - більш ніж уп'ятеро більше, ніж 1,29 мільярда євро, які вона надала як допомогу Україні", - йдеться у звіті.

Так, згідно зі звітом, одна з компаній - Orlen Unipetrol, купуючи російське паливо, яке в середньому було на 21 відсоток дешевше альтернативної азербайджанської нафти у 2023 році, змогла отримати надприбуток у розмірі близько 1,2 млрд євро.