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Чехія збільшить витрати на оборону до 3% ВВП протягом 5-ти років

05 березня 2025, 21:28
Чехія збільшить витрати на оборону до 3% ВВП протягом 5-ти років
Фото: ukrinform.ua
В наступному уроці Прага досягне 2,2% ВВП.

Уряд Чехії схвалив план щодо поступового збільшення витрат на оборону з 2026 року з метою довести їх до 3% від ВВП до 2030 року.

Про це повідомляє iDNES.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що з наступного року на оборону буде витрачатися на 0,2%, а в 2026 році вони досягнуть 2,2% ВВП, у 2030 році – 3%.

"Це необхідний мінімум", – сказав Фіала.

За його словами, не виключено, що країни-члени НАТО погодяться на ще більш амбітне збільшення оборонних витрат.

"Той, хто говорить, що Росія нам не загрожує, не говорить правди", – сказав прем'єр.

Фіала зазначив, що союзники США дають зрозуміти європейським державам, що Європа повинна більше дбати про свою безпеку.

Вдень, 5 березня, ми писали, що Чехія припинила постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба".

 

ввпНАТОЧехія

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