Чехія звинуватила Мадрид у міграційній кризі та поставила під питання участь Іспанії у Шенгені

Міграційна політика Мадрида стала причиною нового спору між країнами ЄС.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш виступив за закриття Шенгенської зони для Іспанії через ситуацію з мігрантами в іспанському анклаві Сеута на півночі Африки.

Про це він заявив у коментарі виданню České Noviny.

За словами Бабіша, міграційна криза в Сеуті є наслідком політики іспанського уряду, тому він вважає, що щодо Іспанії варто розглянути можливість обмеження її участі в Шенгенській зоні.

Чеський прем’єр назвав абсолютним скандалом ситуацію, коли країна-член Європейського Союзу проводить міграційну політику, яка, на його думку, суперечить загальному підходу ЄС до боротьби з нелегальною міграцією.

Бабіш розкритикував рішення Мадрида легалізувати мігрантів, які постійно проживали в Іспанії до 1 січня 2026 року та не мали судимостей.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявляв, що не виключає можливості обмеження участі Іспанії у Шенгенській зоні, однак очікує на подальші кроки іспанської влади.

Напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також закликав Марокко прийняти назад нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити до ЄС через Сеуту, та наголосив на необхідності посилення контролю зовнішніх кордонів Союзу.

Також Італія закликала призупинити участь Іспанії у Шенгенській зоні.